Из областной инфекционной больницы в Харькове сбежал пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Около 16 часов в четверг, 16 апреля, заведующая отделением областной инфекционной больницы обратилась в полицию с сообщением о том, что из медучреждения сбежал 34-летний мужчина. Он был доставлен в учреждение из психиатрической больницы с пневмонией. Позднее у него было лабораторно подтверждено заражение коронавирусной инфекцией.

Правоохранители обнаружили сбежавшего мужчину дома у матери и вернули его в больницу.

“Работники Слободского отдела полиции за несколько часов установили возможное местонахождение беглеца и связались с его матерью. Женщина по телефону сообщила, что сын находится дома. Карета скорой помощи уже доставила мужчину в больницу”, — отметили в главке.