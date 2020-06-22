В Харькове представители чернобыльских организаций пытались не пустить в диспансер "скорую", которая привезла пациента с коронавирусом.

Об этом сообщило национальное агентство “Укринформ”.

Отмечается, что силовики вынуждены были оттеснить протестующих, которые устроили потасовку. Основной целью митингующих было не пустить машину “скорой” помощи, которая везла пациента с коронавирусом, в диспансер радиационной защиты населения.

По словам советника председателя Харьковской ОГА Натальи Поповой, у пациента, которого везли в “скорой”, подтвержден коронавирус и он находится на аппарате искусственной вентиляции легких.

“Это пациент из реанимации областной инфекционной больницы. Там отделение, рассчитанное на 6 коек, сначала расширили до 12, а теперь уже не хватает мест. Это 13-й пациент оттуда”, – пояснила она.

Представители чернобыльских организаций начали собираться еще с утра с плакатами “Руки прочь от Чернобыльской больницы Харькова” и “Требуем выполнения Конституции и законов Украины”. В конечном результате на месте собралось около ста протестующих.

Как рассказал глава Харьковской ОГА Алексей Кучер, диспансер радиационной защиты населения определен как опорный в борьбе с коронавирусом.

“Больница принимать пациентов будет. Она определена как опорная больница первой волны, обязана принимать пациентов. Вы видите то яростное сопротивление, которое мотивировано, инспирировано нашими политическими оппонентами. И в мою сторону, и в сторону областной администрации в целом идет много негативной информации по поводу борьбы с COVID – то задайте вопрос Минздраву по поводу определения заведения как опорного, спросите у самого заведения, почему они тогда принимали помощь?” – заявил он.