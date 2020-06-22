Про це свідчать дані МОЗ України.
Було госпіталізовано 138 осіб, за добу померло 10 осіб. Видужало 133 пацієнта.
Всього за час епідемії видужала 16 642 особи.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 1660 випадків;
- Волинська область — 1852 випадки;
- Дніпропетровська область — 1042 випадки;
- Донецька область — 362 випадки;
- Житомирська область — 1270 випадків;
- Закарпатська область — 2188 випадків;
- Запорізька область — 555 випадків;
- Івано-Франківська область — 2056 випадків;
- Кіровоградська область — 627 випадків;
- м. Київ — 4368 випадків;
- Київська область — 2236 випадків;
- Львівська область — 3980 випадків;
- Луганська область — 72 випадки;
- Миколаївська область — 366 випадків;
- Одеська область — 1304 випадки;
- Полтавська область — 293 випадки;
- Рівненська область — 2963 випадки;
- Сумська область — 258 випадків;
- Тернопільська область — 1728 випадків;
- Харківська область — 1811 випадків;
- Херсонська область — 188 випадків;
- Хмельницька область — 622 випадки;
- Чернівецька область — 4357 випадків;
- Черкаська область — 603 випадки;
- Чернігівська область — 480 випадків.
- В Одесі прийняли рішення знову посилити карантинні обмеження через поширення епідемії коронавірусу.