Киберполиция Харьковской области задержала трех украинцев и одного иностранца, которые взломали около 20 тысяч серверов по всему миру.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

“Все они были известными участниками хакерских форумов и совершали заказы по взлому удаленных серверов, расположенных на территории Украины, Европы и США”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что группировка функционировала с 2014 года и получала доходы от того, что делилась с заказчиком информацией о взломанных серверах. А те уже использовали данные в своих целях под предлогом шифрования данных, списания денег с банковских карт и майнинга.

“Часть серверов они также использовали в собственных целях: создания бот-нетов для майнинга, DDOS-атак, установки программных командных центров для вирусов типа “stealer”, превращения их в инструменты для проведения brute-force атак на новые сетевые узлы”, — добавили правоохранители.

На одном из крипто- и электронных кошельков, принадлежащих нарушителям, было найдено $80 тыс. Для координации преступники общались через скрытые мессенджеры.

“Таким образом им удалось вмешиваться в компьютерные сети граждан разных стран: Украины, России, США, Франции, Китая, Болгарии, Индии, Бразилии, Малайзии и стран северной Европы”, — резюмировали в полиции.

У задержанных конфисковали всю технику и электронные носители. Одному из членов группировки уже выдвинули подозрение после экспертизы. Сейчас правоохранители намерены искать цифровые следы преступлений украинских хакеров по всему миру. В случае доказательства вины, задержанным грозит от трех до шести лет лишения свободы соответственно ч. 2 ст. 361 УК Украины (Незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин).