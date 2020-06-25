В Харьковской области произошла авария с участием военных автомобилей, в результате пострадали люди.

Об этом сообщила пресс-служба полиции.

Уточняется, что авария случилась на кольцевой автомобильной дороге Харькова около села Хроли.

“Следственно-оперативная группа установила, что на указанной автодороге двигались колонной три новых военных автомобиля “Новатор” без номерных знаков. Последнее в колонне транспортное средство не удержало безопасную дистанцию и совершило столкновение с автомобилем, который ехал впереди, а второй автомобиль, в свою очередь, столкнулся с автомобилем, который двигался первым в колонне. Кроме того, 33-летний водитель последнего военного автомобиля не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с микроавтобусом Volkswagen Golf”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что двое пассажиров микроавтобуса получили травмы и были доставлены в Харьковскую больницу скорой помощи.