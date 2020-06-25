В Польше автобус упал с моста, есть погибший и множество раненых.

Об этом сообщило польское издание Onet.

Уточняется, что авария произошла в столице Польши Варшаве. При этом погиб один человек и еще 23 человека получили ранения различной степени тяжести.

Отмечается, что пассажирский автобус упал с моста высотой в 5 метров. В салоне находилось 40 пассажиров.

“На данный момент у нас есть информация, что один человек погиб и 17 получили ранения, в том числе пятеро в тяжелом состоянии”, – сказал министр здравоохранения Лукаш Шумовский.

По словам чиновника, при этом в автобусе находилось не меньше двух детей, одного из которых доставили в больницу на вертолете.

Предварительно причиной аварии считают обморок водителя.