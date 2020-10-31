На Аллее славы в Голливуде очередной раз разбили звезду президента США Дональда Трампа. С момента последнего повреждения не прошло и месяца.

Об этом сообщает издание TMZ.

Вандалом оказался американец Джеймс Отис. Мужчина разбил символ киркой и самостоятельно рассказал об этом полицейским.

Нарушителя обвинили в вандализме. Отметим, что Джеймс Отис неоднократно разбивал звезду Трампа на Аллее славы. Последний раз он это делал в начале октября.

В 2017 году Отиса обвинили в вандализме за повреждение звезды Трампа. Тогда человек был приговорен к трем годам заключения условно, общественным работам и штрафу в размере 4,4 тысячи долларов.