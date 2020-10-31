Об этом сообщает издание TMZ.
Вандалом оказался американец Джеймс Отис. Мужчина разбил символ киркой и самостоятельно рассказал об этом полицейским.
Нарушителя обвинили в вандализме. Отметим, что Джеймс Отис неоднократно разбивал звезду Трампа на Аллее славы. Последний раз он это делал в начале октября.
В 2017 году Отиса обвинили в вандализме за повреждение звезды Трампа. Тогда человек был приговорен к трем годам заключения условно, общественным работам и штрафу в размере 4,4 тысячи долларов.
- В Берлине филиал Музея восковых фигур мадам Тюссо накануне президентских выборов в США поместил фигуру действующего американского лидера Дональда Трампа в мусорный бак.