Об этом он написал в Тwitter.
О формате, видении и целях такого “союза” европейские лидеры будут говорить на саммите 29 октября, который состоится в режиме онлайн.
“Счет идет на дни. Нам необходимо действовать решительно. Тестирование, отслеживание контактов, вакцины”, – сказал глава ЕС, анонсируя тему саммита.
Он обратил внимание на то, что в странах ЕС за последние недели ситуация с COVID-19 резко ухудшилась.
“За несколько недель ситуация переросла с тревожной в опасную, и теперь нам важно избежать трагедии”, – сказал Мишель.
Он призвал лидеров ЕС быть едиными и использовать единый сбалансированный и эффективный подход для борьбы с COVID-19. К примеру, можно было бы использовать единое мобильное приложение для отслеживания контактов, инфицированных COVID-19, которые гарантировали бы конфиденциальность. Также он предлагает принять единый протокол по проведению тестирований, самоизоляции или карантина.
И второе направление стратегии, над которым необходимо работать, это создание вакцины.
- Представительница Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис заявила, что за последние недели в некоторых странах Европы смертность вследствие заражения коронавирусом COVID-19 выросла на 40%.