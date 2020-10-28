Глава Евросовета Шарль Мишель предлагает создать "союз тестов и вакцин", чтобы европейские страны могли сообща реагировать на вторую волну пандемии коронавируса COVID-19.

Об этом он написал в Тwitter.

О формате, видении и целях такого “союза” европейские лидеры будут говорить на саммите 29 октября, который состоится в режиме онлайн.

“Счет идет на дни. Нам необходимо действовать решительно. Тестирование, отслеживание контактов, вакцины”, – сказал глава ЕС, анонсируя тему саммита.

Он обратил внимание на то, что в странах ЕС за последние недели ситуация с COVID-19 резко ухудшилась.

“За несколько недель ситуация переросла с тревожной в опасную, и теперь нам важно избежать трагедии”, – сказал Мишель.

Он призвал лидеров ЕС быть едиными и использовать единый сбалансированный и эффективный подход для борьбы с COVID-19. К примеру, можно было бы использовать единое мобильное приложение для отслеживания контактов, инфицированных COVID-19, которые гарантировали бы конфиденциальность. Также он предлагает принять единый протокол по проведению тестирований, самоизоляции или карантина.

И второе направление стратегии, над которым необходимо работать, это создание вакцины.