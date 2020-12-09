Депутаты от "Европейской Солидарности" заявили, что их конфликт с мэром Киева Виталием Кличко провоцируют на Банковой.

Об этом говорится в материале #Букв.

В “ЕС” считают, что Кличко накручивает Офис президента. Однако влияние осуществляется через его окружение, чтобы он пошел на конфликт с “ЕС”.

“Они хотят, чтобы этот конфликт уже вылился наружу и мы начали есть Кличко, а они его будут якобы защищать. До поры, до времени, пока им это выгодно. Потом и сами набросятся вслед за нами. Потому что им надо уничтожить его как кандидата в президенты, и сделать это хотят нашими руками”, – отвечают в ЕС.

В то же время о президентских амбициях Кличко активно сообщают анонимные Telegram-каналы. Поэтому теория “ЕС” является вполне вероятной.

Кстати, соратники Кличко суть конфликта объясняют тем, что Порошенко не получил полный контроль над Кличко, как он того хотел, и не загнал в нужное большинство.