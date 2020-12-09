Об этом говорится в материале #Букв.
В “ЕС” считают, что Кличко накручивает Офис президента. Однако влияние осуществляется через его окружение, чтобы он пошел на конфликт с “ЕС”.
“Они хотят, чтобы этот конфликт уже вылился наружу и мы начали есть Кличко, а они его будут якобы защищать. До поры, до времени, пока им это выгодно. Потом и сами набросятся вслед за нами. Потому что им надо уничтожить его как кандидата в президенты, и сделать это хотят нашими руками”, – отвечают в ЕС.
В то же время о президентских амбициях Кличко активно сообщают анонимные Telegram-каналы. Поэтому теория “ЕС” является вполне вероятной.
Кстати, соратники Кличко суть конфликта объясняют тем, что Порошенко не получил полный контроль над Кличко, как он того хотел, и не загнал в нужное большинство.
- Во вторник состоялась очередная сессия Киевсовета, на которой избрали заместителей мэра и утвердили состав комиссий. Еще утром у депутатов крупнейшей фракции – “Европейской Солидарности” – было предчувствие, что они уйдут в оппозицию, а в Совете образуется большинство из “УДАРа”, “Слуги народа”, “Оппозиционной платформы – За життя” и “Батькивщины”. Что происходит за кулисами Киевсовета узнали #Буквы.