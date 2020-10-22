Об этом сообщает издание The Verge.

Сервис знакомств предлагает те же функции в Европе, что и в США. Служба использует существующий профиль в Facebook для поиска потенциальных совпадений.

Facebook адаптирует эти совпадения с вашими предпочтениями, активностью в Facebook и, если вы выберете, группами и событиями.

Хотя сервис отображается только в виде вкладки в мобильном приложении Facebook, он глубоко интегрирован с остальными продуктами социального гиганта. Ваш профиль может извлекать истории и фотографии из Instagram. Функция Secret Crush ищет потенциальные совпадения как у ваших подписчиков в Instagram, так и у друзей в Facebook.

Стоит отметить, что именно тесная связь Facebook Dating с остальными продуктами компании ранее вызвала опасения. Еще в феврале Facebook решил отложить запуск сервиса после того, как регулирующие органы Ирландии не согласились со сроками запланированного запуска. Компании, запускающие такие продукты, должны пройти проверку, называемую оценкой воздействия на обработку данных (DPIA) в рамках защиты GDPR (Общий регламент защиты данных) Европейского союза, и, как сообщается, Facebook слишком поздно проинформировал регулирующие органы о своих планах, что вызвало обеспокоенность по поводу соблюдения конфиденциальности данных.

После того, как проблема решена, Facebook Dating теперь предлагается в более чем 50 странах, включая Австрию, Бельгию, Болгарию, Кипр, Чехию, Данию, Эстонию, Финляндию, Францию, Германию, Грецию, Хорватию, Венгрию, Ирландию, Италию, Литву, Люксембург, Латвию, Мальту, Нидерланды, Польшу, Португалию, Румынию, Швецию, Словению, Словакию, Исландию, Лихтенштейн, Норвегию, Испанию, Швейцарию и Великобританию.