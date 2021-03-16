В Европе пройдут учения НАТО Defender-Europe 21, в которых примут участие более 30 тысяч военнослужащих из 27 стран-членов Североатлантического альянса.

Об этом сообщает Командование Сухопутных войск США в Европе.

Defender-Europe – это ежегодные крупномасштабные многонациональные совместные учения, проводимые армией США в Европе и Африке, направленные на повышение стратегической и оперативной готовности и взаимодействия между США, союзниками и партнерами по НАТО.

В этом году в учениях примут участие более 30 000 военнослужащих из 27 стран.

“Хотя мы внимательно следим за ситуацией с COVID-19, мы доказали, что можем безопасно тренироваться, несмотря на пандемию. И несмотря ни на что, мы рассчитываем, что наши силы будут готовы защищать мир”, – сказал генерал Кристофер Каволи, командующий армией США в Европе и Африке.

Учения пройдут в регионе Балкан и Черного моря.

“В этом году Defender-Europe также будет включать значительное участие военно-воздушных и военно-морских сил США. В учениях будут задействованы основные наземные и морские маршруты, соединяющие Европу, Азию и Африку. Будут задействованы новые высокотехнологичные возможности, включая средства противовоздушной и противоракетной обороны, а также средства бригад поддержки сил безопасности США и недавно восстановленного пятого армейского корпуса”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в марте начинается переброска техники и персонала из США. В апреле участвующие подразделения будут привлекать предварительно размещенный запас армий Германии, Италии и Нидерландов. Основная часть тренировок состоится в мае, а завершатся учения в июне передислокацией сил и техники, базирующихся в США.