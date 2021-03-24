Об этом сообщает агентство Reuters.

В Минздраве также добавили, что пока неизвестно, связано ли выявления нового штамма с ростом случаев коронавируса в стране.

“Хотя различные варианты коронавируса и штамм с двойной мутацией обнаружены в Индии, они были обнаружены в недостаточном количестве для объяснения или установления прямой связи с увеличением случаев инфицирования в некоторых штатах”, – сообщили в министерстве.

Отмечается, что новый штамм с двойной мутацией обнаружено в образцах, отобранных в штате Махараштра, который больше всего пострадал от эпидемии коронавируса.

Отмечается, что в Индии зафиксировано циркуляцию британского, бразильского и южноафриканского штаммов коронавируса.

В среду, 24 марта, Индия сообщила о 47 262 новых заражения, что является самым высоким показателем с начала ноября. За время эпидемии коронавируса заразились 11,7 миллиона граждан страны. Более высокие показатели заболеваемости только в США и Бразилии.