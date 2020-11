Об этом пишет New York Post.

“Желтую черепаху спасли из пруда в Бурдване. Это один из редко встречающихся видов черепахи с закрылками”, – сообщил в своем Twitter-аккаунте работник Лесной службы Индии Дебашиш Шарма.

Обычно панцирь черепах этого вида зеленовато-коричневый с желтыми пятнами. Но у найденной черепахи он ярко-желтого оттенка из-за генетического заболевания.

Пользователи Сети сразу же сравнили черепаху с сыром в бургере, блинчиком и растекшимся желтком.

Today a Yellow Turtle was rescued from a Pond in Burdwan,WB. It's one kind of a rarely occuring Flapshell Turtle.

