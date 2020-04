Об этом сообщает агентство Reuters.

В Таиланде на фоне пандемии коронавируса были введены ограничения на поездки (в частности, запрет на международные авиарейсы). Это привело к тому, что местные пляжи опустели без туристов и стали свободны для представителей дикой природы.

Как отметил Конгкиат Киттиватанавонг, директор Морского биологического центра Пхукета, на острове было обнаружено 11 мест гнездования кожистых черепах с самой высокой численностью за последние 20 лет.

“Это очень хороший знак для нас, потому что многие районы нереста были уничтожены людьми. Таких гнезд не было в течение последних пяти лет. И если сравнивать с прошлым годом, то такого большого количества нереста и близко не было, так как черепахи гибли, попадая в рыболовные снасти, а люди мешали им на пляжах”, — рассказал он.

Thailand has found the largest number of nests of rare leatherback sea turtles in two decades on its deserted beaches, environmentalists say https://t.co/jpHk3hCkLd pic.twitter.com/0KnTWyTKYa

— Reuters (@Reuters) April 21, 2020