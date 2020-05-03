Крупнейшая коммерческая электронная платформа Индонезии Tokopedia заявила, что расследует крупнейшую попытку взлома, в результате которой были разглашены данные 91 миллиона пользователей.

Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters.

“Мы обнаружили, что была попытка украсть данные у пользователей Tokopedia. Тем не менее, Tokopedia гарантирует, что важная информация, такая как пароли, будет успешно защищена шифрованием”, – заявил представитель компании в своем заявлении в субботу.

Утверждается, что сведения о миллионах пользователей Tokopedia были разглашены в Интернете.

В компании отметили, что проводят дальнейшее расследование атаки.

В субботу компания Under the Breach, занимающаяся мониторингом нарушений защиты персональных данных, опубликовала в Twitter пост со скриншотами сообщений от анонимного лица, который заявил, что получил личные данные 15 миллионов пользователей Tokopedia во время взлома сайта в марте 2020 года.