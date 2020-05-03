Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters.
“Мы обнаружили, что была попытка украсть данные у пользователей Tokopedia. Тем не менее, Tokopedia гарантирует, что важная информация, такая как пароли, будет успешно защищена шифрованием”, – заявил представитель компании в своем заявлении в субботу.
Утверждается, что сведения о миллионах пользователей Tokopedia были разглашены в Интернете.
В компании отметили, что проводят дальнейшее расследование атаки.
В субботу компания Under the Breach, занимающаяся мониторингом нарушений защиты персональных данных, опубликовала в Twitter пост со скриншотами сообщений от анонимного лица, который заявил, что получил личные данные 15 миллионов пользователей Tokopedia во время взлома сайта в марте 2020 года.