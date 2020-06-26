Об этом сообщила пресс-служба Хмельницкой ОГА.

Так, за последние сутки у 76 человек, находящихся в этом интернате, лабораторно подтвердили заболевание COVID-19. 5 из них уже госпитализированы в Хмельницкую инфекционную больницу.

На данный момент устанавливаются обстоятельства, повлекшие вспышку, решается вопрос о мерах, которые необходимо предпринять, чтобы предотвратить дальнейшее распространение болезни среди жителей близлежащих сел, а также вопросы организации оказания медицинской помощи больным и их возможной дальнейшей госпитализации в лечебные учреждения.