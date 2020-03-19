Об этом сообщает местное информагентство IRNA.

Представитель Министерства здравоохранения Ирана Киянуш Джаханпур заявил, что по данным ведомства ежечасно инфицируются коронавирусом 50 человек. При этом, каждые 10 минут умирает один пациент.

“По последним данным, каждые десять минут один человек умирает. Учитывая эту информацию, советую принять осознанное решение о поездках и встречах в дни Ноуруза (Новый год по иранскому календарю – ред.)”, – сообщил чиновник.

Также чиновник призвал людей оставаться дома, чтобы быть в безопасности и не допустить распространения коронавируса.

Он отметил, что из-за санкций США Иран не может в полном объеме воспользоваться мировой медицинской помощью для преодоления коронавируса, а также закупить необходимое оборудование и лекарства.

На данный момент в Иране более 17 тысяч человек инфицировались коронавирусом. Из них 1135 человек умерли.