В Иране, в районах с низким уровнем риска распространения COVID-19, откроют мечети и школы.

Об этом пишет международное информационное агентство Reuters.

Правительство Хасана Рухани объявило, что начинает ослаблять ограничения, введенные в связи со сдерживанием вспышки.

Иран планирует открыть мечети и школы в районах, в которых низкие риски заболеваемости.

Отметим, что в Иране и ряде других стран запрещены массовые собрания, в том числе религиозные, в то время, как мусульмане в этот период в мусульманском мире отмечается месяц Рамадан.

Напомним, в Объединенных Арабских Эмиратах разрешили врачам, которые лечат пациентов с COVID-19 не соблюдать мусульманский пост Рамадан.