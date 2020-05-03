Об этом пишет международное информационное агентство Reuters.
Правительство Хасана Рухани объявило, что начинает ослаблять ограничения, введенные в связи со сдерживанием вспышки.
Иран планирует открыть мечети и школы в районах, в которых низкие риски заболеваемости.
Отметим, что в Иране и ряде других стран запрещены массовые собрания, в том числе религиозные, в то время, как мусульмане в этот период в мусульманском мире отмечается месяц Рамадан.
Напомним, в Объединенных Арабских Эмиратах разрешили врачам, которые лечат пациентов с COVID-19 не соблюдать мусульманский пост Рамадан.