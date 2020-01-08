Незадолго после взлета из Тегерана (Иран), самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. На борту были 180 пассажиров. Выживших нет.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

В сообщении сказано, что самолет авиакомпании “Международные авиалинии Украины” ( “МАУ”) разбился вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.

Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран – Киев должен был прибыть в Международный аэропорт “Борисполь”.

Отреагировав на крушение, глава службы по чрезвычайным ситуациям Ирана Пирхоссейн Куливанд выразила надежду, что возможно кто-то из пассажиров выжил.

“Самолет в огне, но мы послали экипажи … и, возможно, мы сможем спасти некоторых пассажиров”.

Представитель организации гражданской авиации Ирана Реза Джафарзаде сообщила, что на борту находились 170 пассажиров.

تصویری از بقایای هواپیمای سقوط کرده اوکراینی در نزدیکی فرودگاه امام pic.twitter.com/H9m3cQUA6b — خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) 8 января 2020 г.

🎥 تصاویر اولیه از حریق هواپیمای اوکراینی در منطقه شهریار#سقوط_هواپيما pic.twitter.com/UhdpNx0NME — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) 8 января 2020 г.

В 6:50 появилось первое видео с места крушения самолета.





В Киев самолет должен был прибыть в 8:10 утра.

Около 07:30 гибель украинцев на борту самолета подтвердили в Департаменте консульской службы МИД Украины.

Свои соболезнования погибшим уже высказал Президент Украины Владимир Зеленский.