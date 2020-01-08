Об этом сообщает американский телеканал CNN.
В сообщении сказано, что самолет авиакомпании “Международные авиалинии Украины” ( “МАУ”) разбился вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.
Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран – Киев должен был прибыть в Международный аэропорт “Борисполь”.
Отреагировав на крушение, глава службы по чрезвычайным ситуациям Ирана Пирхоссейн Куливанд выразила надежду, что возможно кто-то из пассажиров выжил.
“Самолет в огне, но мы послали экипажи … и, возможно, мы сможем спасти некоторых пассажиров”.
Представитель организации гражданской авиации Ирана Реза Джафарзаде сообщила, что на борту находились 170 пассажиров.
تصاویری از بقایای هواپیمای سقوط کرده اوکراینیhttps://t.co/xgmHgHPsI9 pic.twitter.com/yaKgezCf3U
— خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) 8 января 2020 г.
تصویری از بقایای هواپیمای سقوط کرده اوکراینی در نزدیکی فرودگاه امام pic.twitter.com/H9m3cQUA6b
— خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) 8 января 2020 г.
🎥 تصاویر اولیه از حریق هواپیمای اوکراینی در منطقه شهریار#سقوط_هواپيما pic.twitter.com/UhdpNx0NME
— خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) 8 января 2020 г.
В 6:50 появилось первое видео с места крушения самолета.
first video of the crash scene.#ukraine#ps752 pic.twitter.com/riUDistyrc
— Arshia (@ars__hii) 8 января 2020 г.
В Киев самолет должен был прибыть в 8:10 утра.
Около 07:30 гибель украинцев на борту самолета подтвердили в Департаменте консульской службы МИД Украины.
Свои соболезнования погибшим уже высказал Президент Украины Владимир Зеленский.