Про це повідомляють іранські агентства Tasnim і  FarsNews Agency.

Вибух стався о 6 ранку за місцевим часом (приблизно 4:00 за Києвом) на фабриці “Маваллан”, яка займається хімічною промисловістю.

Зазначається, що попри вибухи великих руйнувань будівлі заводу вдалося уникнути.

Фото: Tasnim

Фото: Tasnim

Всього до операції залучили 150 рятувальників і 20 пожежних машин – дві з них згоріли. Також під час ліквідації вогню двоє рятувальників серйозно постраждали та були доставлені до лікарні.

Про поранених або загиблих працівників заводу не повідомляється. Причини загоряння встановлюються.

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