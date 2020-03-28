Об ужесточении мер карантина заявил глава правительства Лео Варадкар, сообщает The Guardian.
Новые меры карантина ввели на две недели, до 12 апреля. Жителям рекомендовали значительно ограничить социальные контакты. В частности, разрешается выходить на улицу в исключительных случаях. К примеру, можно ходить за продуктами или в аптеку.
Если ирландцы решат заняться спортом на воздухе, то запрещено отходить от дома дальше, чем на 2 км.
Также в стране запрещены все публичные или частные собрания, равно как и посещения больниц и тюрем, за некоторыми особо важными исключениями.
В тех случаях, если гражданин задействовать в такой сфере занятости, которая не позволяет ему работать дистанционно, разрешено ездить на работу. Также разрешены поездки с целью ухода за пожилыми или уязвимыми людьми.
На сегодня в Ирландии зафиксирован 2121 случай заражения коронавирусом и 22 смерти. 5 человек вылечились. Это цифры ниже, чем прогнозировалось ранее, потому власти пошли на радикальные меры, чтобы удержать статистику заболеваний на этом уровне.
- В Украине подтверждено 311 случаев COVID-19, из них 8 летальных.