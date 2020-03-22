В Испании за сутки 400 человек скончались от коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает газета El Pais со ссылкой на министерство здравоохранения.

В общей сложности из-за коронавируса в стране умерли 1 720 человек. Число подтвержденных случаев заражения в Испании – 28 572.

В связи с этим правительство страны приняло решение продлить на 15 дней режим ЧС, введенный из-за COVID-19.

“Правительство продлит чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса, если решение утвердят в парламенте”, – говорится в сообщении.

Изначально планировалось, что этот режим продлится до 29 марта.

Карантин в Испании предусматривает запрет выходить из дома, кроме исключительных случаев, как покупка продуктов, поход в аптеку, больницу или на работу. Все детские сады, школы и университеты закрыли еще 11 марта.