Об этом сообщает газета El Pais со ссылкой на министерство здравоохранения.
В общей сложности из-за коронавируса в стране умерли 1 720 человек. Число подтвержденных случаев заражения в Испании – 28 572.
В связи с этим правительство страны приняло решение продлить на 15 дней режим ЧС, введенный из-за COVID-19.
“Правительство продлит чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса, если решение утвердят в парламенте”, – говорится в сообщении.
Изначально планировалось, что этот режим продлится до 29 марта.
Карантин в Испании предусматривает запрет выходить из дома, кроме исключительных случаев, как покупка продуктов, поход в аптеку, больницу или на работу. Все детские сады, школы и университеты закрыли еще 11 марта.
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