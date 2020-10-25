Правительство Испании приняло решение ввести жесткий карантин и объявить "состояние тревоги" по всей стране на 15 дней из-за вспышки коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает Reuters.

Если испанский парламент согласится, “состояние тревоги” могут продлить на последующих шесть месяцев, то есть до 9 мая.

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о новом чрезвычайном положении, чтобы уравновесить рост количества новых случаев заражения коронавируса. В некоторых регионах вводят комендантский час (с 23:00 до 06:00) и запрещают поездки между регионами.

Новые карантинные ограничения начали действовать в воскресенье вечером.

Также запрещено собираться группами более шести человек.

“Мы живем в экстремальной ситуации … это самый серьезный кризис в области здравоохранения за последнее столетие”, – сказал он.

На сегодняшний день в Испании один из самых высоких показателей инфицирования коронавирусом в Западной Европе.

В Каталонии общественные заведения могут работать только до 21:00.

В Мадридском регионе запрещено собираться группами более шести человек, а также – ходить в гости.