Об этом пишет международное информационное агентство Reuters.
По данным министерства здравоохранения Испании, число погибших от коронавируса в воскресенье выросло на 164, до 25 264.
Это стало самым низким однодневным увеличением смертельных случаев с 18 марта.
Мадрид и Каталония остаются двумя наиболее пострадавшими регионами с 8,332 и 5185 погибшими, соответственно.
Отмечается, что снижение уровня смертности является обнадеживающим признаком для Испании, учитывая отмену жесткой блокировки в субботу.
- В частности власти Испании разрешили взрослым заниматься спортом на свежем воздухе впервые за семь недель.