В Испании зарегистрировано самый низкий уровень смертности от коронавируса за семь недель.

Об этом пишет международное информационное агентство Reuters.

По данным министерства здравоохранения Испании, число погибших от коронавируса в воскресенье выросло на 164, до 25 264.

Это стало самым низким однодневным увеличением смертельных случаев с 18 марта.

Мадрид и Каталония остаются двумя наиболее пострадавшими регионами с 8,332 и 5185 погибшими, соответственно.

Отмечается, что снижение уровня смертности является обнадеживающим признаком для Испании, учитывая отмену жесткой блокировки в субботу.