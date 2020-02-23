Об этом заявил глава национальной службы Гражданской обороны Анджело Борелли, передает CNN.

Так, по данным Борелли, тесты на коронавирус дали положительный результат у 132 человек.

“Двое из них уже скончались, один выздоровел. В настоящее время число лиц, находящихся под наблюдением врачей, составляет 129 человек, причем 54 из них госпитализированы, 26 человек сейчас находятся в отделениях интенсивной терапии. В случае необходимости власти готовы размещать зараженных вирусом лиц на объектах вооруженных сил Италии, где будет введен карантин. Для этих целей уже подготовлены более 5 тысяч мест в военных казармах”, – сказал он.

Чиновникам еще предстоит выследить первого в стране носителя вируса.

“Мы до сих пор не можем определить нулевого пациента, поэтому трудно прогнозировать возможные новые случаи”, – сказал Боррелли.

Указано также, что глава области Ломбардия Аттилио Фонтана подписал в воскресенье распоряжение о закрытии всех школ на территории региона.

Кроме того, в области наложен запрет на проведение любых видов массовых манифестаций. Аналогичное меры в настоящее время рассматривают власти Эмилии-Романьи. В Пьемонте же на неделю прекращена деятельность университетов.