Об этом сообщает Tgcom24.
По словам губернатора региона Венето Лука Зая, власти должны принять кардинальные меры для недопущения распространения коронавируса в регионе, после вспышки на севере Италии.
“С вечера воскресенья Венецианский карнавал и все мероприятия, включая спортивные, будут заблокированы до 1 марта включительно”, – сказал Зая.
Он подчеркнул, что “ярмарки и музеи” также будут закрыты.
Это положение также предусматривает дезинфекцию региональных и не региональных поездов, санацию автобусов и вапоретто в Венеции.
По данным местных властей, количество инфицированных коронавирусом в северо-восточном регионе увеличилось до 19 человек. Среди них двое пожилых людей находятся в больнице Венеции.
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