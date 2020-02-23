Об этом сообщает Tgcom24.

По словам губернатора региона Венето Лука Зая, власти должны принять кардинальные меры для недопущения распространения коронавируса в регионе, после вспышки на севере Италии.

“С вечера воскресенья Венецианский карнавал и все мероприятия, включая спортивные, будут заблокированы до 1 марта включительно”, – сказал Зая.

Он подчеркнул, что “ярмарки и музеи” также будут закрыты.

Это положение также предусматривает дезинфекцию региональных и не региональных поездов, санацию автобусов и вапоретто в Венеции.

По данным местных властей, количество инфицированных коронавирусом в северо-восточном регионе увеличилось до 19 человек. Среди них двое пожилых людей находятся в больнице Венеции.