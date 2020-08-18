Об этом сообщает Reuters.
Это решение было принято в связи с тем, что в стране возросло количество случаев заражения коронавирусом, особенно среди молодых людей. В сравнении со статистикой заражений три недели назад – сейчас количество новых больных в сутки в два раза выше.
Власти решили, что виной тому молодежь, которая отдыхает в ночное время и не соблюдает масочный режим и социальное дистанцирование.
Также решение предусматривает обязательный масочный режим на открытом воздухе в некоторых районах города.
Граждане будут обязаны носить маски с 18:00 и до 6:00 утра в местах у баров и пабов, где возможны скопления людей.
Министр охраны здоровья Италии Роберто Сперанса заявил, что приоритет на сегодняшний день – открытие школ в сентябре, а при высокой заболеваемости сделать это будет невозможно.
В Италии годовой доход от работы ночных клубов составляет около 4 миллиардов евро.
Министр промышленности Италии Стефано Патуанелли признал, что эта сфера понесет экономический ущерб, но пока что нет альтернативы этому.
- Власти Лос-Анджелеса разрешили отключать электричество и водоснабжение в домах и коммерческих учреждениях, если там неоднократно проводились вечеринки без соблюдения норм социального дистанцирования в разгар эпидемии коронавируса.