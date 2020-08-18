Правительство Италии приняло решение с 17 августа запретить работу ночных клубов и дискотек. Оно будет действовать до начала сентября.

Об этом сообщает Reuters.

Это решение было принято в связи с тем, что в стране возросло количество случаев заражения коронавирусом, особенно среди молодых людей. В сравнении со статистикой заражений три недели назад – сейчас количество новых больных в сутки в два раза выше.

Власти решили, что виной тому молодежь, которая отдыхает в ночное время и не соблюдает масочный режим и социальное дистанцирование.

Также решение предусматривает обязательный масочный режим на открытом воздухе в некоторых районах города.

Граждане будут обязаны носить маски с 18:00 и до 6:00 утра в местах у баров и пабов, где возможны скопления людей.

Министр охраны здоровья Италии Роберто Сперанса заявил, что приоритет на сегодняшний день – открытие школ в сентябре, а при высокой заболеваемости сделать это будет невозможно.

В Италии годовой доход от работы ночных клубов составляет около 4 миллиардов евро.

Министр промышленности Италии Стефано Патуанелли признал, что эта сфера понесет экономический ущерб, но пока что нет альтернативы этому.