Об этом сообщает агентство Reuters.
Так, в субботу от коронавируса умерли еще восемь человек. Таким образом, общее количество жертв достигло 29.
За последние 24 часа заболели еще примерно 240 человек. В итальянском Агентстве гражданской защиты сообщили, что общее количество подтвержденных случаев возросло до 1128 (эти цифры включают около 50 человек, которые выздоровели, и 29 смертей).
Как информирует американский телеканал CNN, в северном итальянском регионе Ломбардия в 10% случаев болеет медицинский персонал.
В данный момент в регионе оценивают ситуацию и решают, стоит ли выделять отдельную больницу для пациентов с коронавирусом.
В связи со вспышкой вируса в трех северных регионах – Ломбардия, Венето и Эмилия-Романья закрыты школы и университеты, музеи и театры, запрещены массовые мероприятия. Такие меры продлятся минимум до 8 марта.
- Ранее в Италии госпитализировали гражданку Украины с подозрением на заражение коронавирусом COVID-19.