В субботу, 29 февраля, количество инфицированных коронавирусом COVID-2019 в Италии превысило тысячу человек.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Так, в субботу от коронавируса умерли еще восемь человек. Таким образом, общее количество жертв достигло 29.

За последние 24 часа заболели еще примерно 240 человек. В итальянском Агентстве гражданской защиты сообщили, что общее количество подтвержденных случаев возросло до 1128 (эти цифры включают около 50 человек, которые выздоровели, и 29 смертей).

Как информирует американский телеканал CNN, в северном итальянском регионе Ломбардия в 10% случаев болеет медицинский персонал.

В данный момент в регионе оценивают ситуацию и решают, стоит ли выделять отдельную больницу для пациентов с коронавирусом.

В связи со вспышкой вируса в трех северных регионах – Ломбардия, Венето и Эмилия-Романья закрыты школы и университеты, музеи и театры, запрещены массовые мероприятия. Такие меры продлятся минимум до 8 марта.