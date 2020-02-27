Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины.
Речь идет о 26-летней украинке, которая работает на севере Италии в городе Кремона.
“Сегодня было получено сообщение от Генерального консульства Украины в Неаполе о подозрении одного случая COVID-19 среди граждан Украины в Италии – 26-летней украинки, которая работает на севере Италии в городе Кремона. Она приехала на юг Италии навестить родителей”, – отмечается в сообщении.
В Минздраве уточнили, что девушка находится в инфекционном отделении в Неаполе, ее состояние не критическое.
Положительный результат на коронавирус должна окончательно подтвердить клиника “Спаланцани” в Риме.
“Генеральное консульство Украины в Неаполе держит постоянный контакт с местным штабом”, – уточнили в министерстве.
О подозрении на коронавирус у гражданки Украины также сообщил сегодня на брифинге замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.
“По имеющейся у меня информации от Министерства иностранных дел, украинка находится в Неаполе. Она госпитализирована с подозрением. То есть лабораторные исследования мы еще ждем”, – рассказал он.
(На видео – с 16:20)
Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на власти Италии, количество случаев заражения коронавирусом в стране возросло до 528 (с 420, подтвержденных в среду). Большинство из них зафиксированы в северных регионах Италии.
Вследствие заражения скончались еще два человека. Таким образом, количество жертв коронавируса в Италии возросло до 14 человек.
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