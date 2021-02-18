Об этом сообщает агентство Reuters.

Штраф наложило итальянское Управление по конкуренции и рынку (AGCM) за невыполнение требования от 2018 года об изменении методов обработки данных.

Тогда ведомство обвинило Facebook в недостаточном информировании пользователей о сборе и использовании их личных сведений.

Регулятор настаивал, что Facebook должна еще на этапе регистрации в соцсети предупреждать пользователей, что будет собирать данные об их активности в коммерческих целях. Вместо этого внимание акцентировалось на “бесплатных возможностях” использования сервиса.

В конце 2018 года регулирующий орган оштрафовал компанию на 10 млн евро за введение итальянских пользователей в заблуждение относительно того, как их данные будут собираться и передаваться сторонним сервисам. В ведомстве отмечали, что в Facebook нарушили потребительский кодекс Италии и использовали данные пользователей в коммерческих целях, информирует Politico.

Facebook обжаловала это решение. В итоге компании в начале 2020 года удалось сократить размер штрафа до 5 млн евро.

Facebook должна была внести исправления и опубликовать соответствующее уведомление для всех итальянских пользователей.

Теперь же итальянский регулятор пришел к выводу, что Facebook не полностью выполнила распоряжение от 2018 года по исправлению вводящих в заблуждение практик.

По мнению регулятора, соцсеть до сих пор не предоставляет четкой информации о политике использования данных пользователей при регистрации (в том числе с коммерческой целью). По мнению ведомства, таким образом соцсеть вводит в заблуждение новых пользователей, которые регистрируются на платформе.

Регулятор настаивает, что пользователи должны иметь возможность самостоятельно решить, следует ли использовать их данные.

“Текущее расследование доказало, что компания… не остановила недобросовестную практику”, – говорится в заявлении регулятора.

Представитель Facebook сообщил, что компания приняла к сведению объявление регулятора, но подождет выводов апелляционной инстанции.

“Мы уже внесли ряд изменений, в том числе в условия пользования, чтобы прояснить, как мы используем данные для предоставления услуг персонализированной рекламы”, – заверили в компании.