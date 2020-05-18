В европейских странах ослабляют карантинные ограничения. В Италии открыли рестораны и церкви.

Об этом сообщает британское агентство Reuters.

Отмечается, что в Италии открываются магазины, рестораны и церкви. При этом жители на летних площадках кафе должны придерживаться дистанции друг от друга.

“Я не работал два с половиной месяца. Это здорово, потрясающий день”, – говорит бармен из Рима.

В Греции, где было зафиксировано 156 смертей от коронавируса, в субботу, 16 мая, открыли для посещения пляжи и разрешили посещать церкви с воскресенья, 17 мая.

В понедельник, 18 мая, в Греции откроют для туристов достопримечательности наподобие Акрополя, где сотрудники обязаны будут носить маски и пластиковые защитные средства.

“Я была в Акрополе сегодня, мировая достопримечательность продолжает вдохновлять своим блестящим на солнце мрамором”, – рассказала директор музея.

При этом в Испании намерены открыть границы для туристов-иностранцев уже в конце июня.

В Дании также открыли летние площадки ресторанов и кафе. В Великобритании людям позволили прогулки на пляжах и в парках.