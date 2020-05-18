Об этом сообщает британское агентство Reuters.
Отмечается, что в Италии открываются магазины, рестораны и церкви. При этом жители на летних площадках кафе должны придерживаться дистанции друг от друга.
“Я не работал два с половиной месяца. Это здорово, потрясающий день”, – говорит бармен из Рима.
В Греции, где было зафиксировано 156 смертей от коронавируса, в субботу, 16 мая, открыли для посещения пляжи и разрешили посещать церкви с воскресенья, 17 мая.
В понедельник, 18 мая, в Греции откроют для туристов достопримечательности наподобие Акрополя, где сотрудники обязаны будут носить маски и пластиковые защитные средства.
“Я была в Акрополе сегодня, мировая достопримечательность продолжает вдохновлять своим блестящим на солнце мрамором”, – рассказала директор музея.
При этом в Испании намерены открыть границы для туристов-иностранцев уже в конце июня.
В Дании также открыли летние площадки ресторанов и кафе. В Великобритании людям позволили прогулки на пляжах и в парках.
- Напомним, что после 22 мая в Киеве, как и в других регионах страны, начнется следующий этап ослабления карантина: начнут работать промышленные рынки.
- По словам мэра столицы Виталия Кличко, большие торогово-развлекательные центры нужно открывать тогда, когда начнет работать метро.