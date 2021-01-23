Итальянский регуляторный орган по надзору за конфиденциальностью данных приказал социальной сети TikTok заблокировать все учетные записи пользователей в Италии, возраст которых невозможно подтвердить. Решение приняли в пятницу, 22 января после смерти 10-летней девочки.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В заявлении регулятора говорится, что TikTok обязался регистрировать пользователей от 13 лет, но это ограничение легко обойти.

Поэтому TikTok обязали до15 февраля проверить возраст всех пользователей из Италии и удалить учетные записи тех пользователей, которые не могут подтвердить свой возраст.

Решение было принято после того, как в итальянском Палермо умерла 10-летняя девочка. История ее смерти поразила миллионы людей. Родители рассказали, что девочка участвовала в челендже в TikTok. По его условиям, необходимо было накинуть ремень вокруг шеи и задержать дыхание, фиксируя все это на видео.

Сейчас прокуратура города расследует возможное подстрекательство к самоубийству и выясняет, приглашал ли девочку кто-то принять участие в этом Челендже.

Отмечается, что платформе запретили “обработку данных пользователей, по которым нет абсолютной уверенности в возрасте”. То есть, непроверенные пользователи не смогут взаимодействовать с другими пользователями и делиться видеороликами.