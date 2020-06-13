Прокуроры допросили премьер-министра Италии Джузеппе Конте по факту борьбы с коронавирусом, который унес жизни 34 тысяч граждан.

Об этом сообщает Reuters.

Конте допрашивали прокуроры из Бергамо – одного их городов на севере Италии, наиболее пострадавшего вследствие эпидемии коронавируса.

Именно в регионе Ломбардия, где расположен Бергамо, был эпицентр коронавируса. Регион остается наиболее пострадавшим от коронавируса среди 20 регионов. Здесь умерли около половины жертв коронавирусной болезни в стране. Изначально власти Италии приняли решение не изолировать Бергамо и близлежащие населенные пункты. Теперь такое решение называют наиболее спорным, отмечая, что большого количества жертв можно было бы избежать, если бы власти сразу же заявили о локдауне в Ломбардии.

У Конте спрашивали, почему власти раньше не приняли решение закрыть небольшие города, чтобы остановить вспышку.

Допрос длился около трех часов.

“Я хотел разъяснить каждый этап в деталях”, – рассказал Конте о сути вопросов прокуроров.

Кроме премьер-министра, прокуроры также допросили министра внутренних дел Лучану Ламоргезе и министра охраны здоровья Роберто Сперанцу.