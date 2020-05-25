По состоянию на 25 мая в мире зафиксировано более 5,5 млн подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-ресурса Worldometer, который публикует статистику в режиме реального времени.

Так, коронавирусом во всем мире заразились 5 млн 540 тысяч 618 человек.

Жертвами вируса стали 347 тысяч 353 человека. Это 13% от всех заболевших.

При этом смогли преодолеть коронавирус и выздороветь 2 млн 320 тысяч 384 человек.

Лидируют по количеству больных и летальных случаев Соединенные Штаты. Там зафиксировано 1,69 млн случаев заражения и более 99,3 тысяч смертей.

На втором месте находится Бразилия (более 365 тысяч случаев заражения, свыше 22,7 тыс. смертей).

Далее идут Россия (353,4 тыс. случаев заражения), Испания (282,8 тыс. случаев), Великобритания (259,5 тыс. случаев COVID-19), Италия (229,8 тыс. случаев), Франция (182,5 тыс. случаев заболевания), Германия (180,5 тыс. случаев COVID-19).

За сутки подтверждено более 46 тысяч новых случаев заражения и свыше 900 смертей.

Лидерами по темпам распространения заболевания являются: США (+3,89 тыс. новых случаев за сутки), Россия (+8,9 тыс.), Индия (+5,5 тыс.), Чили (+4,89 тыс.), Мексика (+2,76 тыс.), Саудовская Аравия (+2,2 тыс.), Иран (+2,02 тыс.), Бангладеш (+1,9 тыс.), Бразилия (+1,59 тыс.).