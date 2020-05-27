Ивано-Франковский горсуд оштрафовал священника Украинской православной церкви Московского патриархата на 34 тысячи гривен за то, что он провел литургию в нарушение карантина.

Об этом говорится в постановлении суда.

Там отмечается, что богослужение состоялось 21 апреля. Тогда на священника правоохранители составили админпротокол. Он “провел массовые религиозные мероприятия без обеспечения участников средствами индивидуальной защиты и с несоблюдением санитарных и противоэпидемических мероприятий”.

“Согласно протоколу об административном правонарушении АПР18 № 372239 от 21.04.2020, 21.04.2020 в 08 ч. 30 мин. в Ивано-Франковске по ул. Черновола, 6Б, священник УПЦ Московского патриархата вопреки постановлению Кабинета Министров Украины № 255 от 02.04.2020 года, изменениям в постановление Кабинета Министров Украины №211 от 11.03.2020 года, а именно подпункта 7 пункта 2, провел массовые религиозные мероприятия без обеспечения участников средствами индивидуальной защиты и несоблюдения санитарных и противоэпидемических мероприятий, чем совершил административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ст. 44-3 КУоАП”, – говорится в постановлении.

Священнослужитель свою вину признал. В письменных объяснениях он указал, что на литургии собрались 20 прихожан, из них 6-8 находились в храме, а остальные на его территории. Во время крестного хода около половины из прихожан были без масок. Также во время освящения люди не придерживались правил карантина.

“Признать виновным в совершении административного правонарушения и наложить административное взыскание в виде штрафа в размере две тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 34 тыс. (тридцать четыре тысячи) рублей”, – отмечается в постановлении.