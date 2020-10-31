Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области.
По информации полицейских, которые работают на месте происшествия, около пяти часов утра на проспекте Мира 30-летний местный житель не справился с управлением Citroen и выехал с дороги прямо в дерево.
Отмечается, что в результате удара с препятствием двое его пассажиров – мужчин, 2001 и 1990 года рождения – погибли мгновенно, еще двое – женщина и мужчина, 1995 и 1986 года рождения – с телесными повреждениями доставлены в больницу. Сам водитель обошелся легкими царапинами.
Мужчины в медицинском учреждении проверили на содержание алкоголя в крови. Результат показал, что он нетрезв.
Сейчас решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины и задержания фигуранта в порядке ст. 208 УПК Украины.
- 30 октября около 16:00 в Киеве на Майдане Независимости произошла масштабная авария. Автомобиль влетел в толпу и протаранил несколько припаркованных автомобилей. По информации Патрульной полиции, погибли два человека, еще трое получили травмы.