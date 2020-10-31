В Измаиле нетрезвый водитель устроил аварию, в результате которой два человека погибли, еще два пострадали.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области.

По информации полицейских, которые работают на месте происшествия, около пяти часов утра на проспекте Мира 30-летний местный житель не справился с управлением Citroen и выехал с дороги прямо в дерево.

Отмечается, что в результате удара с препятствием двое его пассажиров – мужчин, 2001 и 1990 года рождения – погибли мгновенно, еще двое – женщина и мужчина, 1995 и 1986 года рождения – с телесными повреждениями доставлены в больницу. Сам водитель обошелся легкими царапинами.

Мужчины в медицинском учреждении проверили на содержание алкоголя в крови. Результат показал, что он нетрезв.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины и задержания фигуранта в порядке ст. 208 УПК Украины.