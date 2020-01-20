Народный депутат Украины Владимир Вятрович заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский едет в Израиль в качестве массовки для выступления Владимира Путина.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Владимир Зеленский поедет на Всемирный форум Холокоста в Израиле 22-23 января. Несмотря на то, что ему там даже слова не дадут, хотя, как подчеркивает сам Зеленский, “каждый четвертый из евреев, которые погибли во время Холокоста, был украинцем”. Зато дадут слово Путину, руководителю государства-агрессора, которое убивает украинцев и оккупировало наши территории. Президенту Украины отвели роль молчаливой массовки во время пропагандистской речь Путина и он на эту роль согласился”, – пишет Вятрович.

По мнению депутата, таким образом израильская сторона “все больше заигрывает с Москвой”.

Также Вятрович подчеркнул, что “поведение Зеленского резко отличается от действий президента соседней Польши Анджея Дуды”, который отказался ехать в Израиль именно из-за формата приглашения.

“Мне стыдно за Президента Украины, который с одной стороны проигнорировал траурные мероприятия в Бабьем Яру, а с другой – в День Соборности Украины едет побыть в массовке у Путина в Израиль”, – написал Владимир Вятрович.