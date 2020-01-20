Об этом он заявил в интервью израильскому изданию The Time Of Israel.

По словам Зеленского, точно планировать визит в Израиль он сможет после возвращения в Украину тел украинцев, погибших в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране.

При этом глава государства сказал, что хотел бы выступит с речью на мероприятиях, увековечивающих память евреев, погибших во время Холокоста.

“Лично для меня неважно, буду ли я выступать. Но, поскольку так много людей, которые погибли в этой трагедии, были украинскими евреями – начиная с Бабьего Яра, где были казнены 150 000 украинских евреев. Статистика, которая у нас есть, показывает, что каждый четвертый из евреев, погибших в Холокосте, был украинцем. Вот, почему для украинцев очень важно почтить память жертв Холокоста. Поэтому, я думаю, что было бы справедливо, чтобы президент Украины выступил с речью”, – рассказал Президент Украины.