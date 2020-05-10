Об этом сообщает Reuters.

Детсады в стране заработали с воскресенья, 10 мая. Воскресенье – начало рабочей недели в Израиле.

Открытие детсадов – очередной этап смягчения карантина.

На прошлой неделе в Израиле возобновили учебу для первых трех и последних двух классов школы, что позволило родителям вернуться к работе.

На данном этапе детсады заполнены лишь на 70%, а учащиеся должны соблюдать правила социального дистанцирования и гигиены. В ясельных группах могут быть не больше 17 детей, а в остальных – по 18.

Также отмечается, что принимают в детсады сначала детей из неполных семей, а также с работающими матерями.

Стоит отметить, что образовательные учреждения в стране не работали с середины марта. Если после открытия детских садов в стране не зафиксируют новую вспышку коронавируса, то к концу мая заработают и остальные образовательные учреждения.

Министерство образования Израиля также рассматривает возможность продления обучения до летних каникул, чтобы наверстать упущенное.