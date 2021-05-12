Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
Палестинці випустили сотні ракет у глиб території Ізраїлю, в той час як Ізраїль завдав тяжкі авіаудари по сектору Газа.
За заявою ізраїльської армії, з вечора понеділка, коли бойові дії раптово загострилися, палестинські військові випустили понад 1000 ракет по центральному і південному Ізраїлю.
У свою чергу палестинські військові заявили, що вони завдали удару по Тель-Авіву після того, як у вівторок у результаті ізраїльського авіаудару був знесений багатоквартирний будинок у секторі Газа, а пізніше ще один будинок. По Тель-Авіву і Беер-Шеві було випущено більше 200 ракет.
Бої почалися після декількох тижнів наростання напруги через зіткнення між ізраїльською поліцією і палестинськими демонстрантами в Єрусалимі, на місці, яке є священним як для мусульман, так і для євреїв.
Міжнародне співтовариство закликало обидві сторони покласти край ескалації конфлікту. Посланник ООН з питань миру на Близькому Сході Тор Веннесланд заявив, що це “переростає в повномасштабну війну”.
За даними органів охорони здоров’я, в результаті бойових дій загинули щонайменше 35 палестинців, у тому числі 10 дітей, і п’ять ізраїльтян.
Що сталося в Лоді?
Протести ізраїльських арабів спалахнули в Лоді і переросли в повномасштабні заворушення, коли протестувальники кидали каміння в поліцію, яка у відповідь застосувала світлошумові гранати.
Причиною акції протесту стали похорони ізраїльського араба, який загинув під час заворушень у днем раніше.
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У ході зіткнень постраждали щонайменше 12 людей. За словами поліції, з настанням ночі ситуація в Лоді погіршилася.
У середу вранці 52-річний батько і його 16-річна дочка були вбиті в результаті попадання ракети в їхню машину, також серйозно поранивши мати.
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Ізраїльські ЗМІ повідомили, що синагоги і кілька підприємств були підпалені. А інформаційне агентство Reuters повідомило про те, що євреї закидали камінням автомобіль, яким керував арабський житель.
У вівторок увечері прем’єрміністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу оголосив надзвичайний стан в Лоді.
Зазначається, що це перший випадок, коли уряд запровадив надзвичайний стан щодо арабської громади з 1966 року.
- Раніше повідомлялося, що в результаті ракетного обстрілу Тель-Авіва одна людина загинула, десятки були поранені. Ракети були випущені з Сектора Газа.
- 11 травня Ізраїль завдав авіаударів по деяким цілям в секторі Газа після того, як звідти були обстріляні ізраїльські території.