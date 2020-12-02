Парламент Японии одобрил законопроект, согласно которому население будут бесплатно вакцинировать от коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает The Japan Times.

Верхняя палата парламента Японии одобрила поправки к действующему законодательству, которые позволят провести бесплатную вакцинацию всего населения от COVID-19.

По данным министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения, ответственность за проведение ваккцинации также возлагается на местные органы власти.

Япония уже закупила вакцины Pfizer для 60 млн человек и Moderna для 25 млн, а также заказала 120 млн доз вакцины AstraZeneca.

Тем не менее не все граждане Японии могут хотеть получить вакцину. Опрос Ipsos, проведенный в октябре, показал, что вакцинироваться готовы 69% японских респондентов.