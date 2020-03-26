В Токио (Япония) зафиксирована новая волна вспышки коронавируса. За сутки зафиксировано более 45 смертей вследствие заражения COVID-19.

Об этом сообщает Reuters.

На данный момент в стране болеют 1314 человек.

По мнению министра здравоохранения Японии Катсунобу Като, такое резкое увеличение количества смертей может свидетельствовать о новой вспышке эпидемии.

В связи с этим власти могут объявить чрезвычайное положение. Это возможно при двух условиях: если болезнь станет серьезной опасностью для людей, а также, если ее быстрое распространение грозит серьезными экономическими убытками.

С завтрашнего дня на территорию Японии не пускают жителей 21 страны Европы.

Только введение чрезвычайного положения позволит губернаторам в сильно пострадавших регионах Японии предпринять шаги, аналогичные тем, которые уже предпринимаются в Европе и США. К примеру, попросить людей остаться дома, закрыть школы и другие общественные учреждения, отменить крупные мероприятия.