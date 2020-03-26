Об этом сообщает Reuters.
На данный момент в стране болеют 1314 человек.
По мнению министра здравоохранения Японии Катсунобу Като, такое резкое увеличение количества смертей может свидетельствовать о новой вспышке эпидемии.
В связи с этим власти могут объявить чрезвычайное положение. Это возможно при двух условиях: если болезнь станет серьезной опасностью для людей, а также, если ее быстрое распространение грозит серьезными экономическими убытками.
С завтрашнего дня на территорию Японии не пускают жителей 21 страны Европы.
Только введение чрезвычайного положения позволит губернаторам в сильно пострадавших регионах Японии предпринять шаги, аналогичные тем, которые уже предпринимаются в Европе и США. К примеру, попросить людей остаться дома, закрыть школы и другие общественные учреждения, отменить крупные мероприятия.
- По состоянию на утро 26 марта в Украине 156 случаев инфицирования коронавирусом. За сутки было зафиксировано 43 новых случая.