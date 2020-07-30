В Японии в префектуре Фукусима взорвался ресторан, в результате которого один человек погиб, а 18 пострадали.

Об этом сообщает агентство Kyodo.

По словам правоохранителей, взрыв произошел в городе Корияма. Пожарные обнаружили на месте происшествия шесть баллонов с пропаном, в трех из которых произошла утечка газа.

В момент взрыва в ресторане заканчивался ремонт. Заведение должно было открыться 31 июля.

Отмечается, что в результате чрезвычайной ситуации в радиусе примерно ста метров в жилых домах выбило стекла, а в некоторых строениях сильно повреждены стены и крыши.