Узники лагеря смерти Освенцим отмечают 76 годовщину освобождения с мыслью о том, что они больше никогда не соберутся вместе из-за пандемии COVID-19.

Об этом пишет агентство Reuters.

Мариан Турский, 94-летний мужчина, выживший в лагере смерти Освенцим, отмечает 76-ю годовщину его освобождения советскими войсками, зная, что он может никогда не вернуться, поскольку пандемия коронавируса затягивается.

Выжившие и сотрудники музеев опасаются, что пандемия может положить конец эпохе, когда бывшие узники Освенцима смогут рассказывать свои истории посетителям на месте событий. Большинству очевидцев от 80 до 90 лет.

“Даже если бы не было пандемии, выживших на каждую годовщину было бы меньше. Люди моего возраста, которые уже подвержены многим другим заболеваниям, также находятся на первой линии огня для этого вируса”, – сказал Турски Reuters в Zoom-интервью из своего варшавского дома.

Также он отказался от личного интервью – отчасти из-за риска заразиться коронавирусом.

В музее и мемориале Аушвиц-Биркенау находится лагерь смерти Аушвиц, созданный в Польше нацистской Германией во время Второй мировой войны. Более 1,1 миллиона человек, большинство из которых евреи, погибли в газовых камерах лагеря или от голода, холода и болезней.

Церемония освобождения лагеря состоялась в среду состоялась в 15:00 по Гринвичу. На ней выступили выжившие узники лагеря, президент Польши Анджей Дуда, а также иностранные дипломаты. Также состоятся и виртуальные церемонии.

Мемориал был закрыт для посетителей на 161 день из-за пандемии. В 2019 году его посетили около 2,3 миллиона человек. В 2020 году это число упало до 502000 человек.

Директор музея Петр Цивински признал, что виртуальные мероприятия и образовательные программы не так эффективны для рассказов о трагедиях Холокоста и Второй мировой войны.

“Ничто не заменит рассматривания места в его подлинном состоянии, потому что речь идет не только о том, чтобы видеть и слушать. Речь идет о том, чтобы осмотреться, пройти своими ногами, прикоснуться и понять”, – сказал Цивински.

Выжившие подчеркнули важность поиска способов сохранить актуальность Освенцима после того, как они больше не смогут рассказывать свои личные истории. В частности, из-за роста крайне правых движений и антисемитизма.

В Германии бывший министр финансов, а ныне президент нижней палаты парламента Вольфганг Шойбле предупредил, что “наша культура памяти не защищает нас от наглого переосмысления и даже отрицания истории”.

Он добавил, что расизм и антисемитизм распространяются через интернет-форумы и теории заговора, подчеркнув коллективную ответственность общества за почитание памяти о Холокосте.

Папа Франциск призвал людей внимательно следить за идеологическим экстремизмом, потому что “это может повториться”.

Он выступил через три недели после того, как 6 января во время беспорядков в Капитолии США были замечены проявления антисемитизма, и через две недели после того, как одна из крупнейших синагог Монреаля была разгромлена и едва не подожжена.

Некоторые выжившие в Освенциме, такие как 89-летний Богдан Бартниковски, наоборот считают, что пандемия не положит конец их возможности возвращаться к мемориалу и рассказывать свои истории.

“Я надеюсь, что в музее обязательно будут группы посетителей. В нас, бывших заключенных, недостатка не будет”, – сказал Бартниковски.