Эстонской правительство продлило запрет на полеты из Украины до, как минимум, 28 июля. Запрет касается венгерской компании Wizz Air, которая собиралась осуществлять рейсы между Таллинном и городами Украины.

Об этом сообщает ERR, ссылаясь на представителя министерства экономики и коммуникаций Эстонии Расмуса Руда.

Министр пояснил, что авиаперевозчику было сделано предупреждение и к настоящему моменту обслуживание рейсов приостановлено.

Коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ добавил, что запрет действует до 28 июля, а затем министерство решит, будет он отменен или продлен.

До этого запрета Wizz Air все же успела обслужить несколько рейсов между Таллинном и городами Украины. Самолеты летали из Киева, Львова и Харькова.

Несмотря на запрет, авиаперевозчик продолжает продавать билеты на рейсы с 15 – 18 июля.

В частности, рейсы были востребованы среди украинских рабочих, которые решили вернуться домой, так как несколько месяцев ждали возобновления авиасообщения.

Согласно правилам, лица, прибывающие в Эстонию из Украины, должны две недели быть на карантине.

Правительство Эстонии пояснило, что запрет связан с тем, что в Украине пока высокий уровень заражения коронавирусом.

Кроме Украины, Эстония отказалась принимать самолеты из Швеции, Португалии, Беларуси и России.