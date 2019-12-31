Работа российского пропагандистского информационного агенства Sputnik Эстония приостановлена, вся редакция увольняется с 1 января 2020 года.

Об этом говорится в заявлении на сайте агентства.

Sputnik Эстония входит в государственное международное информационное агентство “Россия сегодня”, чей гендиректор Дмитрий Киселев находится под санкциями Евросоюза. Из-за этого правительство Эстонии, по сообщению err.ee, ввело санкции и против Sputnik.

Пропагандисты заявляют, что сотрудникам агентства якобы угрожает уголовное преследование, и называют действия властей Эстонии “правовым беспределом” и “проявлением тоталитаризма”.

В течение года журналисты Sputnik не получали аккредитации в странах ЕС, например — во Франции. В мае 2017 года Эммануэль Макрон во время первой встречи с российским президентом Владимиром Путиным публично назвал RT и Sputnik “органами лживой пропаганды”. Заявление было сделано на совместной пресс-конференции, Путин на это ничего не ответил.

Напомним, Институт политики Королевского колледжа Лондона провел исследование, в ходе которого было установлено, что такие российские издания как Sputnik и Russia Today (RT) распостраняют дезинформацию, сеют разделение и путаницу среди респондентов, предоставляя неоднозначные сообщения.