Об этом сообщает местное издание ERR.
Соответствующее решение было принято на правительственном уровне в рамках поэтапной отмены карантинных мер.
Планируется возобновить обучение не только в общеобразовательных школах, но также в учреждениях профессионального образования, высших учебных заведениях, учреждениях для повышения квалификации и школах по интересам. Также в стране вновь откроются молодежные центры.
С 10 мая в стране разрешат проводить богослужения и религиозные мероприятия.
С 11 мая в стране откроют все торговые центры, музеи, выставочные залы.
С 18 мая в Эстонии будет разрешено проводить публичные собрания, но не более 10 людей.
В стране, по-прежнему, необходимо соблюдать правило “2+2” (группы по два человека при соблюдении дистанции два метра), правила личной гигиены (дезинфекция рук и закрытие лица в публичных местах).
Гражданам советуют не выходить из дома в случае болезни и не собираться большими группами.
С начала мая в Эстонии фиксируется от 1 до 8 случаев заражения коронавирусом в день.
- Ранее сообщалось, что российские дипломаты в Эстонии были замечены на нарушении карантинных правил.