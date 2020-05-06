В Эстонии продолжают послаблять общенациональный карантин в связи с эпидемией коронавируса. С 15 мая возобновят обучение во всех образовательных учреждениях.

Об этом сообщает местное издание ERR.

Соответствующее решение было принято на правительственном уровне в рамках поэтапной отмены карантинных мер.

Планируется возобновить обучение не только в общеобразовательных школах, но также в учреждениях профессионального образования, высших учебных заведениях, учреждениях для повышения квалификации и школах по интересам. Также в стране вновь откроются молодежные центры.

С 10 мая в стране разрешат проводить богослужения и религиозные мероприятия.

С 11 мая в стране откроют все торговые центры, музеи, выставочные залы.

С 18 мая в Эстонии будет разрешено проводить публичные собрания, но не более 10 людей.

В стране, по-прежнему, необходимо соблюдать правило “2+2” (группы по два человека при соблюдении дистанции два метра), правила личной гигиены (дезинфекция рук и закрытие лица в публичных местах).

Гражданам советуют не выходить из дома в случае болезни и не собираться большими группами.

С начала мая в Эстонии фиксируется от 1 до 8 случаев заражения коронавирусом в день.