В этот день, шесть лет назад, началась открытая фаза оккупации Крымского полуострова русскими войсками.

Об этом рассказывают #Буквы.

Скрытая фаза оккупации Крыма началась 20 января 2014 года. Тогда на полуострове появились грузовики без номеров, так называемые зеленые человечки – вооруженные военные без опознавательных знаков. 26 февраля крымский парламент должен был провести сессию по сепаратистской повестке дня. Под зданием Верховной Рады Крыма собрались сторонники целостности Украины, им в противовес вышли пророссийские активисты во главе с Сергеем Аксеновым – потом он возглавил самопровозглашенное оккупационное правительство Крыма.

Сторонники целостности Украины вышли на митинг, чтобы высказаться против “зеленых человечков” и в тот же день им удалось сорвать проведение сессии парламента. Но уже на следующий день, 27 февраля, он был захвачен российскими военными.

Стоит отметить, что сепаратистские настроения распространились в Крыму еще во время Евромайдана и достигли своего пика после отстранения от власти беглого президента Виктора Януковича.

27 февраля Верховная Рада Крыма объявила о проведении на полуострове так называемого референдума о присоединении к России.

После улицы городов трассы полуострова заполнили российские войска. “Зеленые человечки” захватывали админздания, блокировали гарнизоны Вооруженных сил Украины, морские порты.

Путин и его ближайшее окружение заявляли, что эти вооруженные люди не являются российскими военными. Хотя в апреле 2014 года заявил, что “зеленые человечки” в Крыму – это российские военные.

“В разговорах с иностранными коллегами я и не скрывал, что наша задача заключалась в том, чтобы обеспечить свободное волеизъявление крымчан. Поэтому мы должны были предпринять необходимые меры, чтобы события не развивались так, как они сегодня развиваются в юго-восточной части Украины. Чтобы не было танков, чтобы не было боевых подразделений националистов и людей с крайними взглядами и хорошо вооруженных автоматическим оружием. Поэтому за спиной сил самообороны Крыма конечно стали наши военнослужащие. Они действовали очень корректно, но решительно и профессионально… По-другому провести референдум открыто, честно, достойно, и помочь людям выразить свое мнение было невозможно”, – сказал Путин во время прямой линии.

<noscript><iframe title="Путин попался на лжи про своих "зеленых человечков" в Крыму" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/Ybtz_W0sgh8?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>

1 марта 2014 года Совет Федерации России поддержал обращение президента Путина о разрешении ввода российских войск в Украину. СНБО Украины приняло решение привести вооруженные силы в полную боевую готовность.

16 марта незаконный референдум о статусе Крыма был проведен – с многочисленными нарушениями и фальсификациями, в присутствии вооруженных российских военных.