Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters.

Министр объединения Южной Кореи Ким Ен Чул, который отвечает за взаимодействие с Северной Кореей, сказал, что, вероятно, Ким Чен Ын отказался от участия в публичных мероприятиях и государственных церемоний из-за коронавируса.

Отметим, что спекуляции на тему здоровья Ким Чен Ына возникли после его отсутствия на церемонии, посвященной Дню рождения его деда и основателя КНДР Ким Ир Сена.