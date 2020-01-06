В горах Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областей 6 и 7 января сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень), синоптики объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщили в отделе гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра.

“Возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и крупных лавин”, — говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что лавины могут сойти на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей и в горах Черновицкой области. Они призвали воздержаться от походов на высокогорье.

Кроме этого, умеренная снеголавинная опасность (2 уровень) ожидается 6-7 января в горах Львовской области.